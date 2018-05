La ministre des sports est l'invitée de Léa Salamé.

Dans le cadre d'une campagne de lutte contre les discriminations, le racisme et l'homophobie, Laura Flessel, ministre des sports, explique qu'il faut "renforcer les sanctions". Elle parle de formations, d'harmonisation des règlements sportifs dans les différents pays européens.

La coupe du monde de football aura lieu dans quelques jours en Russie, et elle "fait confiance au ministre des sports russe pour faire respecter les régles", alors qu'en Russie on a relevé 90 cas d'insultes racistes lors du championnat en cours.

Il faut une cohérence de fonctionnement sanction et sensiblisation (dans tous les pays)

Laura Flessel se prépare à aller en Russie. "Emmanuel Macron ne m'a pas demandé de ne pas y aller", indique-t-elle, alors qu'on l'interroge sur les tensions diplomatiques entre France et Russie.

Plan Borloo

La ministre des sports a aussi fait 20 préconisation dans le cadre du plan Borloo, "car le sport est un vecteur inclusif"

Il faut construire ensemble , relancer le nouveau modèle sportif et travailler sur la cohérence du territoire

Beaucoup de petits clubs on de moins en moins de moyens mais "On a de l’argent mais on a mal utilisé l’argent. Il faut une cohérence pour une meilleure utilisation de cet argent".

Après un an en tant que ministre, l'ancienne championne olympique dit : "je suis fière et je suis à ma place".