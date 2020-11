Catherine Arenou, maire DVD de Chanteloup-les-Vignes (Yvelines) et vice-présidente de l'Association des maires Ville et Banlieue de France, est l'invitée de Léa Salamé.

Catherine Arenou, Maire DVD de Chanteloup-les-Vignes (Yvelines) et vice-Présidente de l'association des maires Ville et Banlieue de France © Maxppp / Vincent Isore

Une centaine de maires et responsables d'associations ont écrit une lettre ouverte à Emmanuel Macron, pour l'alerter sur la situation des villes et quartiers défavorisés.

"On n’est pas dans la revanche", dit Catherine Arenou, "Il y a plein de solutions que l’on connait dans nos quartiers. Qu’on arrête de faire ruisseler de haut en bas, mais donnons une ampleur nationale à ce qui se fait de bien"

Catherine Arenou insiste sur les familles en difficulté de plus en plus nombreuses. "Maintenant ils appellent en urgence, ils ont été rattrapés par tous ceux qui travaillaient avec des petits boulots, et qui désormais sont dans l’incapacité de faire vivre leur famille".

La maire de Chanteloup-les-Vignes insiste également sur la situation des enfants qui ont été déscolarisés plusieurs mois durant l'année, et que "les enseignants rattrapent", et constate qu'il y a 25% d'inscriptions en moins dans les associations culturelles et sportives, qui sont des endroits "où les enfants partagent quelque chose de commun".

Beaucoup de jeunes , les plus petits, les plus précaires, ne fréquentent plus des endroits où ils partagent un objectif commun

Les signataires de la lettre à Emmanuel Macron demandent 1 milliard d'euros.

"On sait depuis longtemps que des grandes décisions nationales si elles ne sont pas ciblées chez nous, elles ne s’arrêtent pas chez nous" dit Catherine Arenou, pour qui "1 milliard ce n’est pas beaucoup". Elle égrène les choses qui ont été faites, par l'état ou les collectivités, mais aussi celles qui restent à faire, notamment pour accompagner les parcours des jeunes.

"Il y a moins d'apprentis chez nous qu’ailleurs, car nos jeunes n’ont pas de réseau. La société a le devoir d’accompagner ces jeunes. "