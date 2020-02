Vincent Lacoste est à l'affiche de "Mes jours de gloire", film dans lequel il campe un personnage à l'adolescence tardive : "C'est l'histoire d'un passage à l'âge adulte par une chute", raconte le comédien, invité de France Inter mercredi.

"Il ne se reconnaît pas dans le principe masculin extrêmement viril". Dans "Mes jours de gloire", film d'Antoine de Bary dont il est l'acteur principal et qui sort le 26 février au cinéma, Vincent Lacoste campe un personnage obsédé par son érection et à l'adolescence tardive : "C'est l'histoire d'un passage à l'âge adulte par une chute". Il y partage l'affiche avec Emmanuelle Devos et Christophe Lambert.