Serge Hefez, psychiatre et psychanalyste, est l'invité de Léa Salamé à 7h50.

Serge Hefez © AFP / Jean-Claude Moireau

Psychiatre et psychanalyste, Serge Hefez analyse la situation "inédite" que les Français confinés vivent en ce moment, et qui a d'inévitables répercussions sur la vie affective de chacun : "On n'a pas connu la guerre, une santé, une consommation insolente : qu'est ce qu'on va créer ensemble, dans la famille? Il faut se mettre ensemble dans cette situation d'apprentissage".

"Nous vivons tous un traumatisme collectif (...) avec la sidération, on est comme cristallisé à l'intérieur de soi-même. Cela peut permettre de trouver des solutions inédites"

Les enfants, en particulier, enfermés et parfois inquiets, ont beaucoup de questions, auxquelles il n'est pas toujours facile de répondre : "Il faut dire aux enfants que c'est un virus qui aime les personnes âgées, donc qui ne les tuera pas. Le sens de ce confinement, c'est que les enfants sont un facteur de protection de leurs parents, de leurs grands-parents. Ils deviennent acteurs et c'est très important." Et pour que chacun trouve ses repères dans cette période étrange, il est capital, selon Serge Hefez de structurer les journées :

"Le plus important c'est la structuration du temps pour les enfants : ça donne du sens. Il fait créer ensemble un emploi du temps, il faut qu'ils participent à cela"

Les ados, eux aussi très souvent repliés sur leur écran, ne sont pas pour autant plus sereins. Pour les soutenir, le psychanalyste conseille de "développer l'engagement citoyen chez [eux], expliquer qu'ils se sacrifient pour les autres, pour leurs grands-parents. Et leur proposer par exemple de passer un coup de fil" aux personnes âgées de leur famille, isolées par l'épidémie.

Enfin le couple aussi est mis à rude épreuve par cette période, enfermé avec ou sans enfants : "Les couples sont très en danger dans cette situation de confinement" affirme Serge Hefez. Et pour ça une seule solution : "Le couple doit se mettre dans l'état d'esprit qu'ils luttent ensemble contre quelque chose."