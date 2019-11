Sébastien Lecornu, ministre chargé des Collectivités territoriales, est l'invité de Léa Salamé à 7H50, à l'occasion du Congrès des maires de France qui se déroule cette semaine.

Sébastien Lecornu © AFP / LUDOVIC MARIN / AFP

Après avoir "séché" le Congrès annuel des maires de France l'an dernier, Emmanuel Macron fait son retour avec une intervention prévue ce mardi. Les relations entre le chef de l'Etat et les élus locaux se sont-elles détendues, ou est-ce que "c'est compliqué" entre eux ? Pour le ministre chargé des Collectivités territoriales Sébastien Lecornu, "la relation entre le maire et l'Etat est complexe, avec des hauts et des bas sous chaque quinquennat ou septennat".

"Pour des raisons liées aux circonstances, à la crise des "gilets jaunes", au grand débat national (...) on a vraiment l'impression que le président de la République et les maires sont dans le même bateau, le bateau France", dit-il, ajoutant que "la puissance publique, qu'elle soit nationale ou locale, sur des questions aussi importantes que la transition écologique, la défense des valeurs de la république (...), a une communauté de destins, d'avenirs et de projets, entre les maires et le chef de l'Etat".