Chris est l'invitée de Léa Salamé à 7h50.

Chris, (ex Christine and The Queens) a connu un énorme succès international avec son premier opus Chaleur humaine (2014), écoulé à 1,3 million d'exemplaires à travers le monde, dont 850.000 en France. Elle a fait la couverture du Time Magazine en 2016, et déclaré parmi les personnalités les plus influentes. Son nouvel album est baptisé Chris. Un disque est centré sur la question du désir.

Commentant le succès de son dernier album, l'artiste estime que le succès s'apparente au désir en ce sens qu'il ne se commande pas, et n'est pas prévisible.

"Plus on parle du genre, plus on se rend compte que c’est du théâtre aussi, que c’est une performance et c’est des choses qui peuvent enfermer, plus ça laisse place à des façons d’exister plus douces aussi. Ce qui me fait peur, c’est que ce soit presque une mode".

Chris défend et milite pour une nouvelle forme de féminité, l'idée d'une femme "phallique", c'est-à-dire puissante. "C'est une oxymore, et j'emprunte là des termes au patriarcat".

Avant que ce monde tombe et que ces vieille catégories tombent, j’ai envie de raconter ma puissance, c’est une féminité différente

Récemment , un internaute avait circulé une vidéo montrant que l'ensemble des sons qui composent la chanson Damn, dis-moi, l'un des derniers titres de la chanteuse étaient tirés du Logic Pro, le logiciel de création musicale édité par Apple. Ce n'est pas du plagiat, explique l'artiste, puisqu'elle a utilisé des boucles libres de droit pour les sampler.