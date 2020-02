Avec le Bréxit, "les Anglais quittent [l'Europe], ils l'ont choisi. Le budget global [de la Politique agricole commune] va baisser nous le savons... Mais on demande toujours plus aux agriculteurs et ça ne peut pas se faire avec un budget moindre" a estimé la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, sur France Inter.

Christiane Lambert © AFP / Ludovic Marin