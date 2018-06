Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires Etrangères est l'invité de Léa Salamé à 7h50.

Hubert Védrine © AFP / Damien Grenon / Photo12

Trump et les migrants

La crise découle des mouvements migratoires. Il y a partout dans le monde entier une immense pression migratoire. On a une image trop simpliste des Etats-Unis. C’est un pays violent, il y a une brutalité américaine et la personnalité de Trump en est une incarnation. Il est cohérent et c’est un visage de l’Amérique. Il a une influence globale dans le monde, il est brutal et cela peut influencer d’autres dirigeants.

On va partout vers la maitrise des flux migratoires y compris en Afrique on va vers une maitrise des flux notamment pour sauver l’asile.

La dérive en Italie

Si on maitrise les flux, on fera baisser les populistes. Il ne faut pas de dénie sur ces questions.

L’Allemagne fragile

L’Allemagne est toujours l’Allemagne. Merkel a été réélue sur une base fragile, c'est sans doute le mandat de trop pour elle. Elle a donné un petit signe à Macron en parlant d’un budget européen. L’Allemagne devient aussi un pays dirigé par une majorité fragile.