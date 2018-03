Alain Weill, PDG d'Altice France, est l'invité de Léa Salamé à 7h50.

Alain Weill, PDG d'Altice France, commente la guerre commerciale qui a eu lieu entre les opérateurs de télécoms et les chaines de télévision privées au micro de Léa Salamé.

Altice France est l'entité qui chapeaute SFR. Il est aussi fondateur de BFM TVracheté par Patrick Drahi.

2017 a été une année difficile pour SFR. Elle a subi une baisse de chiffre d’affaire. "On avait promis de ne pas toucher aux effectifs pendant 3 ans", explique Alain Weill. Or toute la branche téléphone a dû se réorganiser, "SFR l’a fait avec retard, sur 3 ans de déstabilisation. Nos clients en ont subi les conséquences".

SFR n’a pas arrêté d’investir, on a élargit la couverture on sera bientôt à 99% de la population française couverte ; le retournement est assez rapide.

Altice va décorréler l'accès aux contenus des forfaits. Actuellement, tout est dans le même "paquet", accès que kiosque de presse, offre de cinéma, et abonnement internet.

Aujourd’hui on regagne des clients. D’un coté on a le réseau SFR, et de l’autre on crée les contenus. Plutôt que d’intégrer tous les contenus, les abonnés préfèrent avoir le choix.