Deux ans après leur premier film "Patients", les co-réalisateurs Grand Corps Malade & Mehdi Idir reviennent avec "La Vie Scolaire". En salles le 28 août, leur comédie plonge le spectateur dans le quotidien d'un collège de Seine-Saint-Denis. Ils sont les invités de Pierre Weill à 7h50.

"La Vie Scolaire" de Grand Corps Malade & Mehdi Idir © Laetitia Montalembert / Gaumont / Mandarin Production / Kallouche Cinéma

Le film "La Vie Scolaire" de Grand Corps Malade & Mehdi Idir sort en salles le 28 août et l'album best-of de Grand Corps Malade, Collection (2013-2019), sort le 30 août. L'artiste sera en concert à l'Olympia à Paris les 10, 11 et 12 octobre.

Ils sont au micro de Pierre Weill. Le film décrit le quotidien d’un collège de Saint-Denis dans le quartier des Francs-Moisins.

"Les CPE sont à la croisée des chemins, ils travaillent avec tout le monde"

La CPE, conseillère principale d'éducation, est le personnage principal. Grand Corps Malade explique que les CPE sont à la croisée des chemins, ils travaillent avec tout le monde, les parents, les profs…

L'équipe du film a passé du temps dans un collège et avec des CPE pour observer leur fonctionnement et leur pratique. Mehdi Idir raconte, par exemple, qu'ils ont toujours un trousseau de clefs et un téléphone à la main.

Dans le film, les jeunes qui jouent ne sont pas des acteurs en majorité mais des habitants du quartier. Ce qui a nécessité un casting de 3 à 4 mois. "On peut les appeler nos petites perles, ils sont beaux, ils sont touchants" explique Grand Corps Malade.

Sur le fond, le film s'attache à observer aussi cette période particulière qu'est le collège où l'on demande aux jeunes de prendre des décisions importantes, pour Mehdi Idir, "le collège est le moment où l’on te demande de choisir ton orientation. À 15 ans, c'est compliqué de choisir son avenir."

Pour le slammer, il s'agit aussi d’un film très drôle, "le fond est important mais c'est aussi un film rythmé et drôle."