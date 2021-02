Martin Hirsch, directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, est l’invité de 7h50. Il note que 45 % à 50 % des tests en Île-de-France sont positifs au variant anglais de la Covid-19.

Martin Hirsch, directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, dans les studios de France Inter, le 25 août 2020. © Radio France / France Inter

"La semaine va être cruciale, c'est la semaine de vérité" affirme Martin Hirsch. Le directeur de l'AP-HP, invité de France Inter lundi matin rappelle que la situation est "tendue dans les hôpitaux parisiens depuis plusieurs semaines". "Un patient sur deux hospitalisé chez nous est atteint du variant anglais". Pour les tests PCR, "le chiffre oscille autour de 45% à 50% en ce moment", en Île-de-France. "Il y a un risque d'accélération du nombre d'hospitalisations, même si avec ce virus on ne peut pas prévoir ave certitude comment ça va évoluer."

Pour l'instant, l'AP-HP admet "50 nouveaux patients en réanimation tous les jours" explique Martin Hirsch. "Tant qu'on tient, on tient" poursuit-il. "Mais si les choses s'accélèrent avec 100 ou 150 entrées par jour en réanimation, je ne sais pas si on sera aussi efficace pour freiner l'épidémie qu'en mars ou octobre dernier."

"On est sur une tendance qui est assez préoccupante", dit-il. "Le nombre d'entrées en réanimation en janvier c'était 25 par jour, maintenant c'est 50 par jour", a indiqué Martin Hirsch. "Heureusement, il y a des sorties, malheureusement certaines par décès, mais d'autres par guérison et amélioration qui compensent à peu près". Au total, 750 patients sont en réanimation dans les hôpitaux publics d'Île-de-France, soit 50 de plus qu'il y a huit jours.

"Si la propagation du nouveau variant continue, les mesures actuelles ne seront pas suffisantes"

Pour le directeur de l'AP-HP, malgré "la bonne discipline individuelle" des Français quant au couvre-feu et aux gestes barrières, "si le nouveau variant anglais abouti à une accélération de la circulation du virus, ces mesures ne seront pas suffisantes".

Martin Hirsch estime également que "l'appréhension [des mesures à prendre, NDLR)] région par région est une bonne manière de faire. J'étais dans un hôpital en Aquitaine, il y a trois jours, la situation est très différente de la notre." Le directeur de l'AP-HP appelle aussi les Français a rester vigilants : “Ne baissez pas la garde, on est en zone à risque et le variant circule. Faites super attention, soyez vigilants .C’est le meilleur service que vous pouvez rendre à vos proches. Nous on travaille sur les tests, notamment salivaire pour les écoles, afin que l’on puisse vivre avec le virus au plus vite.“