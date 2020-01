L'écrivain et scénariste Sabri Louatah est l'invité de Léa Salamé à 7h50. Il publie un nouveau roman, "404", chez Flammarion.

Dans son nouveau roman "404", Sabri Louatah se projette en 2022, qui voit une femme remporter l'élection présidentielle grâce à une vidéo sur laquelle elle se fait violer. L'écrivain, qui dit avoir voulu écrire "le roman de la post-vérité", explore les défis auxquelles nous confronte la technologie, notamment les vidéos truquées, les "deep fake". Dans la réalité, les 'deep fake"existent déjà, mais n’ont pas le niveau de perfectionnement que je leur imagine", explique le romancier. "Je les appelle des mirages. Elles ont atteint une perfection illusionniste telle que la preuve par l’image n’existe pas."

Ces défis technologiques l'inquiètent-ils ? Oui, "mais la chance des romans, c’est qu’on incarne dans des épouvantails passagers des angoisses, et après on n'y pense plus", répond Sabri Louatah.

Dans "404", l'auteur met également en scène la libération de la parole raciste. "Je suis parti d’un sentiment. Celui de ne pas être chez soi dans son propre pays. C’est un sentiment que je ressens".