Karine Jacquemart, directrice générale de l'association Foodwatch, est l'invitée de Frédéric Métezeau à 7h50.

"On fait déjà du commerce avec le canada, on a pas besoin de se tirer cette balle dans le pied" estime la directrice générale de Foodwatch France, qui milite contre le CETA et dénonce un "accord vivant, évolutif", qui permettrait largement au Canada, "où le principe de précaution n'est pas respecté" de nous attaquer juridiquement.