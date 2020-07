Martin Hirsch, directeur général de l'AP-HP, est l'invité de 7h50.

Faisant le point sur l'état de l'épidémie de Covid 19 en Île-de-France, le patron des hôpitaux parisiens explique qu'à l'inverse des semaines qui ont suivi le déconfinement, "dans le mois qui vient de s'écouler, ça remonte doucement, mais de manière continue".

"C'est une tendance à une augmentation, qui n'a strictement rien à voir avec la flambée qu'on a connue au mois de mars ou au mois d'avril, mais comme chacun sait que ça peut démarrer vite, c'est normal qu'on mette la pression la plus forte".

"On a peu de patients Covid en réanimation aujourd'hui dans nos lits, et pourvu que ça dure. Et pour que ça dure, il ne faut pas se croiser les doigts, il faut bosser et faire attention"

"Nous, on nous met la pression. Moi, j'ai été convoqué par le ministre [Olivier Véran] hier, pour qu'on accélère sur les tests salivaires, etc. Et c'est normal qu'on mette la pression sur l'ensemble de la population sur les gestes barrières, sur les masques, sur les rassemblements, etc.", a-t-il expliqué.

"Aujourd'hui il n'y a pas d'autre manière que de faire des tests naso-pharyngés" explique Martin Hirsch, qui encourage à pratiquer ces tests pour enrayer l'épidémie : "Aujourd'hui le temps le plus sensible, c'est entre le moment ou l'on prescrit le test à un patient et le moment où il l'a effectivement fait(...) Je pense que les labos peuvent faire plus."

Faire davantage confiance aux hôpitaux

Evoquant les avancées du Ségur de la Santé, qui ne satisfont pas pour autant l'ensemble des personnels soignants, le patron de l'AP-HP se rappelle que "Pendant cette période là, l'hôpital (...) non soumis aux contraintes du budget a réussi à fonctionner (...) "Aujourd'hui", estime-t-il, "on met de l'huile dans l'ensemble des rouages, on fait davantage confiance".

Martin Hirsch estime avoir alerté sur l'état de l'hôpital depuis de nombreuses années, sans l'augmentation de la rémunération des personnels soignants : "Je considère depuis longtemps qu'on allait se casser la figure" . Il reconnait aussi néanmoins que L'hôpital a une occasion fabuleuse de pouvoir changer", y compris à travers une remise en question de ses médecins, ses infirmières et de l'ensemble de ses soignants.