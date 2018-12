Guillermo Guiz, humoriste, est l'invité de Frédéric Métézeau à 7h50.

Il monte cette semaine sur la scène du Bataclan avec son spectacle de stand-up... Forcément un moment particulier pour l'humoriste belge : "Dire que la scène ne sera pas chargée émotionnellement pour moi, c'est complètement absurde. Bien sûr que ce sera quelque chose de particulier. Mais j'espère que la force de pratiquer cet art, même si c'est un petit art, ça pourra faire oublier ce qui s'est passé. Après, ce sera toujours quelque chose de fort."

"J'ai toujours été éduqué comme ça.", explique Guillermo Guiz. "J'ai toujours dédramatiser les pires situations, c'est une porte de sortie, une manière de souffler, de continuer"

Né à Anderlecht, il raconte dans son spectacle que c'est la seule commune au monde où il y a une statue de Jean-Claude Van Damme. "Les gens pensent toujours que je mens ! Alors je dis qu'au pied de la statue, il y a des bougies et des Bescherelle... Ça prouve qu'on peut être un pays étonnant."

Un pays étonnant qui a récemment perdu son gouvernement... à nouveau. "Et à nouveau, on va vivre avec, vous allez voir", promet l'humoriste. "Il ne faut pas oublier qu'en Belgique, on a plus de gouvernement que vous en avez, même quand on n'en a pas. Il y a beaucoup de strates politiques chez nous, fondamentalement on continue à avancer."