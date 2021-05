Barbara Pravi, chanteuse, autrice et compositrice, candidate de la France à l'Eurovision, est l'invitée de 7h50.

Barbara Pravi © AFP / KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Barbara Pravi, arrivée deuxième au concours de l'Eurovision, raconte qu'à la fin de sa prestation, elle a "explosé de rire, de joie". "Au moment de l’annonce des résultats, j’ai été soulagée; je crois. J’ai tous les avantages du fait d’avoir fait ce concours, pour la visibilité et je n’ai aucun inconvénient".

Sa chanson "Voilà", en français, sur un format piano voix avec violoncelles, a touché le jury par l'émotion qu'elle dégage. "Je n'’ai pas triché avec cette chanson, j’ai mis tout mon cœur dedans. L’émotion est plus forte que tout."

Barbara Pravi est née en France, descendante d'une famille aux multiples origines. "Je suis née en France, c’est particulier pour moi de prendre conscience de mes origines, c’est comme un toile quand on fait un mélange de couleur, on ne se demande pas combien il y a de bleu ou de jaune. Je suis Française par la culture et par les mots".

Après une carrière dont elle parle comme d'"un chemin de croix", elle n'entre pas dans la polémique sur la victoire du groupe italien Maneskin, estimant qu'il a été élu par le public, et que de son côté elle se "fiche de la place", affirme-t-elle. "L’essentiel c’est que ma chanson existe, j’ai gagné tout ce que je voulais". Deux clips sortiront prochainement et un album à la rentrée.