Sylvie Zaidman est l'invitée de 7h50 de Laetitia Gayet. Elle est directrice du musée du Général Leclerc de Hauteclocque et de la Libération de Paris - musée Jean-Moulin, qui rouvre ses portes ce dimanche 25 août 2019 place Denfert-Rochereau à Paris, à l'occasion des 75 ans de la Libération de la capitale.

Sylvie Zaidman, directrice du nouveau musée de la Libération de Paris. © AFP / CHRISTIAN BÖHMER / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE

Créé en 1994 sur la dalle Atlantique de la Gare Montparnasse, le musée consacré à Philippe Leclerc de Hauteclocque (général Leclerc) et à Jean Moulin (unificateur des mouvements de résistance, mort en 1943) était proche de la fermeture. Avec seulement 15 000 visiteurs par an, la ville de Paris a décidé en 2015 de déménager le musée vers la place Denfert-Rochereau.

Le musée de la Libération va donc rouvrir ses portes dans un nouvel écrin, 75 ans après la Libération de Paris de l'occupation nazie, le 25 août 1944. Situé dans le XIVe arrondissement, le pavillon Ledoux va accueillir les collections du musée dans le cadre d'une scénographie intégralement repensée.

Avec une visite en dix étapes chronologiques et plus de 300 objets, documents originaux, photographies, vidéos d’archives ou de témoignages qui évoquent la résistance, les combats, la répression, la clandestinité et la liberté retrouvée, le musée souhaite faire réfléchir ses visiteurs sur cette périodes, en les immergeant dans le passé.

C'est à cet égard que les visiteurs auront accès pour la première fois au poste de commandement du colonel Rol-Tanguy, véritable bunker situé dans les sous-sols de la place Denfert-Rochereau.