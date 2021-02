Jean Rottner, président LR de la région Grand-Est, est l'invité de Léa Salamé.

Jean Rottner © AFP / LUDOVIC MARIN

Jean Rottner rappelle qu'il y a un an jour pour jour débutait dans l'Est de la France, l’épidémie de Covid. "J’aimerais rendre hommage aux soignants et aux familles, ceux qui ont lutté et souffert, et c’est vrai qu’aujourd’hui revivre cela nous interroge tous".

Le président de la région Grand Est ne demande pas pour l'instant le confinement de la Moselle. "La décision a été de le mettre sous observation. La situation est stable en Moselle. Ce qui est inquiétant c’est que la baisse de la circulation virale s’est arrêtée, ça re-progresse".

Dans sa région, il note une diminution de manière générale du nombre d'hospitalisation hormis la Moselle. "Ce qu’il faut voir c’est le taux d’incidence qui remonte, le taux de positivité des tests pour prévoir les hospitalisations qui auront lieu dans 15 jours ou trois semaines".

Notre avenir risque d’être contraint par ces variants qui circulent en France

Il regrette toujours le manque de concertation entre l'état et les collectivités locales dans la gestion de l'épidémie. "Il faudrait que nous le fassions au quotidien, sans que nous le demandions."

"La vaccination permettra de gagner contre cette épidémie, on n’a peut être pas besoin de vacciner avec la même intensité du coté de la Bretagne et ailleurs, ça peut se moduler, se discuter, c’est ça l’intelligence collective. Et les discussions entre l’état et collectivités devraient permettre une efficacité revisitée."