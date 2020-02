Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, est l'invité de Léa Salamé à 7h50.

Sur les restrictions liées au coronavirus à l'école, le ministre Jean-Michel Blanquer explique : "On a annoncé les mesures dès lundi, on a fait les choses en temps et en heure (...) Il faut rester serein ni exagérer ni minimiser, notre premier souci c'est de protéger les enfants".

Sur les augmentations au mérite des enseignants concernés par la revalorisation de salaire de 100 euros net par mois : "les primo arrivants devraient être concernés dès 2021"