Le député de Paris, Benjamin Griveaux est l'invité de Léa Salamé à 7h50. Il souhaite devenir le candidat de LREM pour les élections municipales de Paris.

Benjamin Griveaux © AFP / Thomas SAMSON / AFP

Pour le moment le parti n'a pas encore fait son choix, "On travaille depuis 18 mois, explique l'ancien porte-parole du gouvernement. C’est dans neuf mois, les élections municipales", rappelle t-il.

Pour lui le choix reste ouvert et démocratique : "Les commissions d’investitures fonctionnent. On fera le débat sur le fond et pas sur les personnes."

Canicule

Le candidat à la mairie de Paris assure que les mesures prises par la maire Anne Hidalgo, sont de bonnes mesures. Il souligne qu'elles sont accompagnées des mesures prises par le gouvernement. "La canicule n’est pas une crise mais c’est désormais un rendez-vous". Il fait un certain nombre de propositions concernant notamment les salles de classes et les cars et voitures diesel.

Pour lui l’enjeu est avant tout de réduire la pollution avant tout le reste. "Le périphérique reste un moyen" explique Benjamin Griveaux. Le député de Paris ajoute que la transition écologique doit se faire de manière juste socialement.