Le Président Emmanuel Macron a proposé aux élus locaux de gérer eux-même la fonction publique territoriale. Ils ont refusé, ils préfèrent que l’Etat continuent à les gérer donc c’est plus facile de dire c'est la faute sur le gouvernement.

Le gouvernement a changé sa politique pour faire une politique de contractualisation qui ne concernent que 332 communes, moins de 1% des communes et par ailleurs, les budgets n’ont pas bougé.

Les élus qui disent qu’ils y a baisse des dotations, c’est faux. Ça a toujours été différent en fonction des territoires, on fait de la péréquation, les plus riches doivent donner aux plus pauvres.

Jamais les dotations n’ont jamais été aussi fortes à destination des territoires ruraux. Les maires qui démissionnent, cela a toujours existé mais ça a augmenté avec le non cumul des mandats et la formation de nouvelles communes.

Le ministre d’Etat, Gérard Collomb, a ses mots propres. Il est avec moi en total confiance.

Les élus ont besoin d’explications.