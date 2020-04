Rachida Dati, maire du VIIème arrondissement de Paris, est l'invitée de Yael Goosz à 7h50.

Rachida Dati © AFP / Joel Saget

"Nous attendons du Premier ministre des indications très claires sur la situation sanitaire, en matière de masques, de tests, de transports", a estimé la maire du VIIe arrondissement de Paris, candidate à la maire de la capitale, invitée de France Inter mardi matin. "Il est urgent de rassurer les Français, extrêmement angoissés", a-t-elle jugé, à quelques heures du discours d'Édouard Philippe qui doit donner, devant les députés, les orientations pour le déconfinement. "Sans l’adhésion, la défiance va encore s’accentuer. Elle augmente de jour en jour" a poursuivi Rachida Dati, s'appuyant sur le baromètre Odoxa-CGI pour France Inter, la presse régionale et l'Express qui indique que six Français sur dix ne font pas confiance au gouvernement pour la sortie du confinement.

"Ce n’est pas mineur que de débattre et de voter de manière éclairée. Ce vote est un vote clé, il s’agit de la santé des Français, de l’avenir de la France", a par ailleurs estimée l'élue parisienne. Selon elle, le fait de ne pas accorder un délai entre la présentation du premier ministre et le vote des députés "traduit un manque d’écoute et de débat". "Demander 24 heures de plus pour décider d'un déconfinement dans deux semaines, ça n’est pas négligeable."

Le second tour des municipales avant l'été ?

"Les états d’urgence ne doivent pas empêcher les Français de s’exprimer." Interrogée sur la tenue du second tour des élections municipales, dans lequel elle est engagée pour la mairie de Paris, Rachida Dati estime "qu'il ne faut pas s’exonérer de voter". "Un rapport va être remis le 23 mai par des scientifiques, qui pourra évaluer la possibilité d'organiser à court ou très court terme ce second tour."

Avant l'été ? Rachida Dati ne l'exclut pas : "Je souhaite que l’élection ait lieu, mais nous avons toujours été dans la responsabilité. Si nous avons les garanties sanitaires, si le mode de procuration peut être assoupli... Mais il faut que les élections aient lieu."