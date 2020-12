Jean-Michel Jarre, auteur, compositeur, interprète est l'invité de Carine Bécard. Pour le Réveillon du 31, le musicien électro donnera un concert en réalité virtuelle dans Notre-Dame numérisée (diffusion en direct sur France Inter)

Concert de Jean-Michel Jarre dans une Notre-Dame numérisée © ML Leboucher (Pro)

Pour le Réveillon du 31, le musicien électro doit donner un concert en réalité virtuelle dans une cathédrale Notre-Dame numérisée. "L’idée est venue avec Anne Hidalgo début septembre de ne pas baisser les bras face à des incertitudes qui se sont transformées en certitude, c’est-à-dire le fait de ne pas pouvoir fêter le passage à la nouvelle année d’une manière traditionnelle et de se dire 'Comment ne pas baisser les bras pour lancer un message d’espoir qui puisse célébrer cette fin du tunnel qu’on souhaite tous' et au fond, en rendant hommage en même temps à une cathédrale qui a été affaiblie comme nous, d’une manière presque prémonitoire et de se dire essayons de faire les choses différemment."

"Je serais en direct d’un studio au centre de Paris qui est le studio Gabriel et via mon avatar, je jouerai dans cette cathédrale virtuelle qui accueillera un public de différentes manières : d’abord sur France Inter de manière traditionnelle comme si on écoutait un concert qui aurait lieu dans un lieu physique, à la télévision partout en France et ailleurs sur BFMTV en direct et puis enfin pour les gens qui ont aussi l'équipement de réalité virtuelle, de pouvoir être immergés grâce a des lunettes virtuelles, venir partager le concert exactement comme si on était dans la cathédrale", raconte Jean-Michel Jarre.