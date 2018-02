Emmanuelle Devos et Tonie Marshall, actrices, sont les invitées d'Hélène Fily à 7h50.

La Fondation des femmes s'associe à des actrices pour soutenir des associations d'aide aux victimes de violences sexuelles. Pour promouvoir ce mouvement a été lancée ce mardi l'opération #MaintenantOnAgit.

Emmanuel Devos et Tonie Marshall, lors du shooting pour #MaintenantOnAgit / Frédéric Stucin

Ces actrices et réalisatrices, ces personnalités présentes dans les médias, cherchent à utiliser leur notoriété pour faire entendre toutes les autres femmes. Dans le cinéma, raconte Emmanuelle Devos, ce n'est pas tant les actrices qui sont visées par des faits de harcèlement sexuel, que des assistantes, des maquilleuses, des stylistes... Toutes ces personnes qui œuvrent précieusement en coulisses et pour qui il est plus difficile de se faire entendre.

Mais cette situation, fortement liée à la domination masculine dans le monde du travail, ne s'arrête pas aux portes des studios de cinéma. Le hashtag #Balancetonporc l'a bien montré : cela concerne tous les milieux professionnels, des milieux moins médiatisés quio ont besoin d'une voix forte pour se faire entendre.

L'objectif de la Fondation des femmes, maintenant que les victimes ont commencé à se faire entendre massivement, c'est de leur fournir les moyens d'agir, de permettre une réponse judiciaire, autant pour l'exemple et pour désencourager ce genre de comportements, que pour respecter la présomption d'innocence.