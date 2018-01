Olivier Faure, président du groupe "Nouvelle gauche" à l'Assemblée nationale et candidat à la tête du PS, est l'invité de Léa Salamé à 7h50.

Quatre hommes briguent la tête du Parti socialiste. Olivier Faure, président du groupe PS à l'Assemblée nationale, est-il le grand favori? Comment redonner envie aux socialistes d'avoir un destin commun?

Le candidat Olivier Faure concède, à propos de son parti : "La tête est malade, mais il y a aussi, dans les territoires [des militants], les socialistes (...) qui continuent à orienter la politique".

"Il faut des mesures pour arriver à une démocratie plus citoyenne (...) je ne soutiens pas cette réforme constitutionnelle, qui a pour vocation de donner plus de pouvoir encore à Jupiter".

L'air du temps, c'est de dire que les élus c'est pas bien et qu'il en faut le moins possible : pour les remplacer par qui? Des fonctionnaires, qu'on mettrait plus nombreux à l'Assemblée?