"J'ai décidé de me dédier à un peuple aussi longtemps que c'était important", raconte la photographe brésilienne Claudia Andujar à France Inter, mercredi, à propos de son engagement aux côtés des Yanomami au Brésil. Une exposition est consacrée à ses clichés, à la Fondation Cartier pour l'art contemporain à Paris.

Claudia Andujar © Radio France / Céline Villegas

Rescapée de la Shoah, émigrée au Brésil, la photographe Claudia Andujar a livré sa vie à la défense des Yanomami, peuple indigène du Brésil. "Ça a changé ma vie. J'ai trouvé que ça valait la peine de rester travailler avec eux et de les défendre aussi longtemps que c'était nécessaire", témoigne-t-elle au micro de Léa Salamé, mercredi matin sur France Inter.

"J'ai décidé de me dédier à un peuple aussi longtemps que c'était important", explique-t-elle. "Il y a 50 ans et encore aujourd'hui, il n'y a pas de vrai intérêt pour protéger un peuple comme les Yanomami. L'intérêt c'est d'exploiter leurs terres et pas de les connaître comme un peuple", regrette Claudia Andujar.

📖 LIRE ►► Exposition Claudia Andujar à la Fondation Cartier du 30 janvier au 10 mai 2020