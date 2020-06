Fary, humoriste, est l'invité de Léa Salamé à 7h50.

Fary, humoriste, dans les studios de France Inter, juin 2020 © Radio France / France Inter

Fary, humoriste, se retrouve à l'affiche du film "Tout simplement noir" de Jean-Pascal Zadi et John Waxxx. À propos des soulèvements contre le racisme qui ont secoué plusieurs démocraties ces dernières semaines, il reconnait des "des sujets qui sont toujours d'actu, des meurtres comme George Floyd, il y en a eu plein, simplement là, ça a été filmé, il n'y pas de doute possible" : "Si on est face aux mêmes chances que les autres, on devrait avoir les mêmes représentations".

Pas de 'communautarisme' négatif

"Des noirs entre eux, on taxe ça de communautarisme : ça ne devrait pas avoir une connotation aussi négative"

"Dans le théâtre à Londres, y a des noirs qui joue des rôles de blancs, on ne se pose pas la question, c'est des étapes" rappelle le comédien.

"Se positionner comme pas raciste, c'est passif, et on a besoin d'actions sur ce sujet"

Réagissant aux réponses d'Emmanuel Macron et de son ministre de l'Intérieur Christophe Castaner aux manifestations antiracistes, Fary estime que ces derniers "balayent ça en utilisant des gros mots comme 'séparatistes'" : "Ça montre foncièrement que la France n'est pas antiraciste."

"Il n'y a même pas de dialogue ouvert" déplore le comédien : "Quand j'entend mon président qui ne prend pas en considération des milliers de personnes dans la rue, ça me fait mal."