Louis Aliot, député FN des Pyrénées-Orientales, est l'invité de Léa Salamé à 7h50.

Après l'attentat de Liège, Louis Aliot estimee qu'on "ne pourra jamais empêché" ces actes, "mais on peut créer un climat qui permettre de rendre difficile le passage à l’acte. Ce n’était pas un inconnu ; il y a une échelle avant le passage à l’acte. Or on n’a pas de moyens… ça passe avec le reste… on n’a pas l’impression que l’état prenne à bras le corps ce problème, comme le trafic de drogue, l'islamisme et le retentissement des jeunes".

Pourquoi les garde-t-on en France des jeunes radicalisés… c’est délirant.

En Italie, il faut écouter les Cinq Etoiles

Le président italien empêche la nomination de ce gouvernement "alors qu’il n’en a pas le droit", selon Louis Aliot.

Le député Louis Aliot, compagnon de la présidente du FN Marine Le Pen, considère le programme de gouvernement avec le Mouvement Cinq Etoiles (M5S, antisystème) et la Ligue (extrême droite, présenté vendredi comme étant un programme de bon sens.

Si jétais les Cinq Etoiles je pousserai à la déchéance du président

La situation sociale en France

Selon Louis Aliot, concernant les aides sociales, "ce gouvernement se focalise sur les gens qui sont dans le besoin. Il y a surement des chasses au gaspillage à faire, mais le gouvernement ne s’occupe que de ceux qui ont du mal à boucler les fins de mois.