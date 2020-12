Amélie Nothomb, écrivaine, auteure de Les aérostats ( Albin Michel)

Amélie Nothomb © Getty

L'écrivaine refuse "de croire que la situation est complétement désespérée". Elle se dit "heureuse de ne pas avoir 20 ans aujourd'hui" mais elle estime qu'il "reste des plaisirs et des extases qui ne tombent pas sous le coup de la loi". Elle cite le plaisir de la lecture, propose aux jeunes de rechercher parmi les livres "celui qui pourra les combler", et affirme que les jeunes lisent encore. "Énormément d'adolescents m'écrivent pour me dire qu'est ce que vous me suggérez de lire. J'adore faire avec eux cette posologie".