Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction Publiques, est l'invitée de 7h50. Elle présente la réforme de la haute fonction publique, qui sera présentée en conseil des ministres le 2 juin.

Amélie de Montchalin © AFP / Anne-Christine POUJOULAT

Mercredi, Amélie de Montchalin présentera en conseil des ministres l'ordonnance de réforme de la haute fonction publique, qui prévoit notamment la suppression de l'Ecole nationale d'administration, l'ENA. Mais si "on a beaucoup parlé de l'ENA, cette réforme, c'est d'abord une réforme de l'État", explique la ministre. "L'État a tenu pendant la crise, et les hommes et les femmes qui le tiennent y ont mis beaucoup d'engagement. Mais on doit aussi regarder en face nos faiblesses (...) que la crise a rendu plus visible", selon elle : un manque de diversité, une perte de proximité avec le terrain, et un État "qui n'est pas pleinement entré dans les enjeux du XXIe siècle".

Selon elle, il n'est pas question, avec ce projet, de "tout passer au régime du privé", comme le demandent beaucoup de personnalités de droite. "Ce n'est pas une réforme qui privatise la fonction publique, on garde ce statut. Avec cette réforme, on cherche a créer un État efficace", dit la ministre.

Reprochant à l'ENA de créer des "carrières à vie", elle appelle une révolution "copernicienne et culturelle" : "Aujourd'hui, on nomme soit des des gens proches de soi, soit des gens que les grands corps prestigieux vous amènent sur un plateau. Nous devons nommer des gens qui ont des compétences".

La ministre annonce que la promotion de l'ENA qui sortira de l'école en octobre se verra "drastiquement" réduire le nombre de postes habituellement considérés comme prestigieux, c'est à dire "les postes d'inspection, de contrôle, de jugement", au profit de ceux de proximité notamment. "Le sujet, ce n'est pas le prestige, c'est comment notre État fonctionne. Si rendre l'État efficace est démagogique, alors le débat que nous avons est majeur, c'est un débat hautement politique", explique-t-elle.

