"Tous les directeurs et les enseignants du VIIe arrondissement seront vaccinés d'ici la fin de semaine", a affirmé Rachida Dati, ancienne garde des sceaux et maire LR du VIIe arrondissement de Paris, invitée de France Inter mercredi matin.

Sans attendre le feu vert de l'exécutif, ces maires LR ont décidé d'élargir la vaccination. Jean Leonetti, maire d'Antibes, David Lisnard à Cannes et Rachida Dati, édile du VIIème arrondissement de Paris. "J’ai commencé la semaine dernière et l’ensemble des directeurs et enseignants [de l'arrondissement] seront vaccinés d’ici la fin de semaine", assure-t-elle, invitée de France Inter mercredi matin. "En fin de journée, vous avez des doses qui ne sont plus affectées, des gens qui ne viennent pas. Nous affectons ces doses, au lieu de les jeter, au personnel enseignant", détaille-t-elle.

À propos des écoles, maintenues ouvertes par le gouvernement, "j’ai toujours soutenu Jean-Michel Blanquer sur sa position", assure la maire du VIIe arrondissement parisien. "Sur le premier confinement, ça a provoqué des dégâts irréversibles sur des enfants." Rachida Dati qui n'est en revanche pas favorable à la proposition de la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, qui a émis l'idée d'avancer les vacances scolaires. "Je ne suis pas d’accord ! On avance pour faire quoi ? On ferme, on reste chez soi et on fait quoi ?"