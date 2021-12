Arnaud Assoumani, Athlète, spécialiste du saut en longueur et du triple saut, quintuple médaillé paralympique, est l'invité de 7h50.

Arnaud Assoumani © AFP / PHILIPPE HUGUEN / AFP

Le sportif déplore qu'on continue de parler davantage des Jeux olympiques que des Jeux paralympiques. "Les choses évoluent", souligne tout de même Arnaud Assoumani. "Il y a eu, par exemple, du direct pour la première fois, aux Jeux paralympiques d'hiver en 2014, pour les Jeux d'été pour la première fois en 2016. Mais on est en retard en France par rapport à tout un tas d'autres pays. A titre de comparaison, pour Londres 2012, en audience cumulée, il y a eu 3,4 milliards de personnes qui ont regardé sur Channel 4, ce qui est juste incroyable. Ce qui montre que pour les Jeux de Paris 2024, donc à J-1000 avant ces Jeux, on a un énorme travail et on a un énorme potentiel de progression. On a besoin de vous les médias, on a besoin de parler de différents athlètes et aussi de pouvoir inspirer les Françaises et les Français."

Le public est en train de beaucoup évoluer : "Le public tout simplement est sensible. A partir du moment où on lui montre, il a besoin de comprendre. Il a besoin de connaître. Donc, il y a un grand travail de pédagogie à faire. D'expliquer les catégories, parce que c'est pas évident d'un sport à l'autre. Même pour nous, les athlètes, ce n'est pas évident. On parle d'hommes et de femmes qui s'entraînent dur, qui ont souvent plus de difficultés à accéder au sport et qui se battent pour défendre leur pays, leur drapeau, les valeurs françaises également. (...) Il y a même plus besoin de dire que c'est une vraie compétition. Ça fait partie des trois plus grands événements au monde. Et moi, j'aime dire 'les Jeux'. Pour Paris 2024, on dit 'les Jeux de Paris 2024', olympiques et paralympiques. L'ambition, c'est d'être sur une égalité de traitement."

L'un de ses rêves est que les Jeux olympiques et paralympiques, un jour, se passent simultanément, et quand on allumera notamment qu'une seule flamme olympique : "Il y aura plusieurs étapes pour arriver à cet objectif, parce qu'il y a deux comités internationaux différents aujourd'hui. (...) En 1896, lors des Jeux olympiques modernes, il n'y avait pas de femmes qui participaient. Aujourd'hui, ça nous paraît aberrant. Dans quelques années, ça nous paraîtra aberrant que Jeux paralympiques aient été dissociés. Effectivement, la première étape, je pense que symboliquement, c'est de pouvoir avoir une flamme qui soit allumée au début des Jeux olympiques et qui se termine à l'issue de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques.(...) Ce qui est déjà présent, c'est que pour Paris 2024, pour la première fois, il y a un logo unique. Ce n'était pas le cas avant. Symboliquement, c'est fort."