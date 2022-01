Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission européenne, est l'invitée de 7h50.

Emmanuel Macron accueille ce soir les membres de la Commission européenne à Paris pour lancer la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Les 27 commissaires européens, dont la présidente de la Commission, Ursula Von der Leyen, sont attendus dans la capitale française vers 17H00 pour la traditionnelle visite marquant le début du semestre de présidence tournante de l'UE. Ils seront accueillis par Emmanuel Macron pour un dîner à l'Elysée en compagnie du Premier ministre Jean Castex, de plusieurs ministres et des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat.

"Tout d'abord, je me réjouis du lancement de la présidence française", explique Ursula Van der Leyen.

"Il faut avancer sur nos nombreuses propositions. Tout d'abord, sur les deux grands thèmes que sont la lutte contre le changement climatique et, bien sûr, la transition numérique. Mais bien sûr aussi sur la crise actuelle, la lutte contre la pandémie avec une bonne coordination dans la santé et la relance économique. Enfin, sur nos propositions pour une Europe plus souveraine. Et ça, ça va de la protection des frontières extérieures à l'avancée sur la défense européenne. Il y a beaucoup à faire".

Pour la présidente de la commission européenne, l'agenda de la présidence française, "est très ambitieux mais faisable".

" Bien sûr, la lutte contre la pandémie est absolument prioritaire. Mais le changement climatique n'attend pas. Ça s'aggrave. Il faut donc en parallèle maîtriser les crises et avancer sur les tâches".

Emmanuel Macron pourra-t-il réformer l'Europe et mener une campagne présidentielle ?

"J'ai maintenant vu plusieurs présidences et je dois dire je suis impressionnée par l'ambition et la bonne préparation de la présidence française" ajoute-t-elle

"Le rôle d'une présidence, c'est de trouver des accords. Et la France a beaucoup d'expérience dans ces domaines et je suis très confiante que la présidence française sera un succès".

La polémique sur le drapeau européen placé sous l'Arc de triomphe, qui a choqué la droite, l'extrême droite et l'extrême gauche en France

Pour elle, "c'est une bonne chose et c'est important que la présidence ait choisi d'afficher les couleurs de l'Europe. Nous étions très emballés de voir le drapeau européen affiché sur les grands monuments et je sais que la France est très fière de sa longue histoire et son drapeau qui la symbolise. Et sans la France, il faut le dire, jamais, jamais l'Union européenne ne serait avancée comme aujourd'hui. Moi, je trouve la France et l'Europe, ça va très très bien ensemble".

La rigueur budgétaire européenne avec des règles modernisées

Ursula Von der Leyen précise que l'Europe a suspendu les règles du pacte à cause de la crise.

"Donc les règles normales ne s'appliqueraient que l'année prochaine, quoiqu'il arrive. Mais en parallèle, nous allons faire des propositions pour une modernisation des règles. Bien sûr, nous allons faire çela après avoir consulté tout le monde"

Le sommet Union européenne-Afrique doit se dérouler en février prochain. Il sera question de la solidarité vaccinale. 7% seulement de la population africaine est vaccinée. Ursula Von der Leyen rappelle que l'Europe a exporté ou donné 1,5 milliard de doses,

"Nous sommes le plus grand exportateur au monde. Mais à part des donations, il est important que le continent africain soit capable de produire des vaccins lui même. C'est pour cela que nous avons lancé le projet d'apporter la technologie à ARN en Afrique. Nous investissons 1 milliard d'euros en tout et nous allons redoubler les efforts, car on ne pourra battre la pandémie que si nous la battons partout. Ça, c'est sûr".

Polémique européenne sur les énergies renouvelables

Une question fait bondir les écologistes un peu partout en Europe. La Commission européenne va labelliser les énergies en fonction de leur impact environnemental. Elle va classer comme énergie durable des activités liées au nucléaire et au gaz. La ministre autrichienne du Climat juge ce texte inacceptable. Le ministre de l'Énergie luxembourgeois accuse la commission européenne d'éco-blanchiment. Fallait-il vraiment classer ainsi le nucléaire comme énergie verte, pour faire plaisir à la France, et le gaz pour satisfaire l'Allemagne ?

Pour la présidente de la commission européenne cela se fait selon des conditions particulières : "c'est un label de contrôle pour les produits financiers, c'est pour les investisseurs privés et ça donne la transparence aux investisseurs privés. Il leur montre si un produit financier contribue à la transition vers la neutralité climatique. Bien sûr, chaque Etat membre décide de son bouquet énergétique. Si nous prenons l'exemple du gaz, il arrive dans cette taxonomie, premièrement, si le gaz remplace le charbon, car le charbon est beaucoup plus sale et deuxièmement, à la condition que la centrale énergétique soit construite et prête pour remplacer le gaz par l'hydrogène".

Réformer l'espace Schengen

Parmi les priorités de cette présidence française, Emmanuel Macron a parlé d'une réforme de l'espace Schengen pour que l'Europe protège ses frontières face aux crises migratoires.

Pour Ursula Von der Leyen, "la migration est un fait. Ce qui compte, c'est sa gestion. Il faut bien sûr contrôler les frontières parce qu'on veut savoir et contrôler qui vient. D'une part, il nous faut une procédure efficace pour ceux qui ont droit à l'asile et d'autre part, il faut être très clair que ceux qui n'ont pas le droit de rester retournent dans leur pays d'origine. Et c'est pour ça qu'il faut travailler sur le Pacte sur la migration et l'asile, pendant la présidence française".

Interrogée sur la situation en Ukraine et les tensions avec la Russie, "l'Union européenne est très présente dans son soutien à l'Ukraine. J'étais là en octobre, par exemple. Nous soutenons financièrement l'Ukraine énormément et l'Union européenne a également imposé des sanctions contre la Russie pour son agression. Le plus important, c'est de voir qu'au bout du compte, la solution passera forcément par l'Europe".

Vendredi matin, le président français aura un entretien avec Ursula Von der Leyen, avant une conférence de presse commune.