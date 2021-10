Achille Mbembe, historien, professeur d’histoire et de sciences politiques à l’université de Witwatersrand à Johannesburg (Afrique du Sud), auteur du rapport «Les nouvelles relations Afrique-France : relever ensemble les défis de demain », est l'invité de 7h50.

L'historien camerounais Achille Mbembe a contribué à préparer le _s_ommet Afrique-France qui débute ce vendredi à Montpellier. Pendant des mois, il a rencontré, consulté, écouté la société civile africaine et il a remis à Emmanuel Macron un rapport pour refonder les relations entre l'Afrique et la France. "Il est temps qu'on se parle sans tabou", explique Achille Mbembe.

Créer de nouvelles passerelles

3000 personnes, acteurs et actrices engagés dans la transformation des relations entre la France et l'Afrique seront présent à Montpellier, dont près d'un tiers venu d'Afrique. "Il y a beaucoup de jeunes gens et de jeunes femmes âgées de 25 à 40 ans. Ils en ont marre d'un modèle de rapports dont l'efficacité n'existe plus. Ils veulent créer quelque chose de nouveau et ils demandent à la France de dire clairement de quel côté elle se situe dans ce vaste processus de transformation.". Il ajoute :

"Ils veulent en débattre. Ils veulent voir comment aller de l'avant et créer de nouvelles passerelles entre ce pays et le continent africain."

13 recommandations

Dans le rapport remis à Emmanuel Macron, Achille Mbembe dresse 13 recommandations, dont une controversée : la création d'un Fonds d'innovation pour la démocratie, doté de 15 millions d'euros. "Cela pose la question : c'est quoi la fin de la présence française en Afrique ? La finalité ultime de ces rapports [entre la France et les pays du continent], c'est de contribuer à la protection du vivant, c'est de faire avancer les forces du vivant en Afrique."

"La critique la plus vive est celle d'une France aux côtés de la tyrannie sur ce continent, alors que tout le monde veut aller de l'avant. C'est le nœud gordien qui devra être tranché à Montpellier.

"