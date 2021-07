Mila, victime de cyberharcèlement, auteure de "Je suis le prix de votre liberté" (Grasset), est l'invitée de 7h50.

Mila avec Richard Malka, son avocat, au tribunal de Paris. © AFP / Bertrand GUAY / AFP

“Je me suis sentie respectée, soutenue en tant que victime ; la justice a été là, a taclée là où il faut”, a estimé Mila, cette jeune femme de 18 ans, harcelée il y a deux ans après avoir posté deux vidéos véhémentes sur l’islam. Mercredi, onze personnes ont été condamnées à des peines allant jusqu'à six mois de prison avec sursis pour avoir participé à ce cyber-harcèlement. “Je m’étais attendue à bien pire. Je m’étais préparée au pire, je n’étais pas du tout optimiste, alors que je le suis de base. J’ai beaucoup stressé ces derniers temps, j’essayais de ne pas y penser”, témoigne la jeune femme au micro de France Inter.

“Je suis soulagée. Je ne vais pas jusqu’à dire que je suis satisfaite, parce que la satisfaction viendra dans ce qui va se passer par la suite, ce que je vais devenir. Je veux que ça fasse avancer les choses et ce n’est qu’une étape parmi tant d’autres mais c’est déjà un grand pas vers l’avant et je suis très contente”, poursuit-elle.

Durant le procès de ses harceleurs, Mila explique avoir appris à "se maîtriser".

"Ça ne s’apprend pas avec quelques audiences, mais il y a des moments où on a envie de bondir."

Elle dit aussi voir sur les réseaux sociaux beaucoup de commentaires qui disent "J’ai envie de m’énerver, mais je ne vais rien dire pour ne pas me retrouver devant le tribunal". Ce qui la fait réagir : "Oui, dis rien, ta gueule. La peur change de camp et maintenant je me renforce dans cette idée, ça me donne de l’espoir. On doit tous être impliqués."