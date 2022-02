Germain Louvet, danseur étoile à l’Opéra de Paris, auteur du récit autobiographique : « Des choses qui se dansent » (Fayard), est l'invité de 7h50.

Germain Louvet © AFP / JOEL SAGET / AFP

Danseur étoile à l'Opéra de Paris, Germain Louvet sort son autobiographie, un récit engagé et enfiévré : "Ma volonté, c'était de pouvoir partager mes réflexions sur la danse, sur la condition de danseur, sur le milieu de la danse et l'éducation que j'ai eue, mais aussi sur des réflexions sur ce qu'est être un artiste aujourd'hui, et un jeune homme gay", raconte-t-il.

Germain Louvet est devenu danseur étoile le 28 décembre 2016, à 23 ans, après une représentation du Lac des Cygnes. "Pendant les saluts, cette nouvelle est annoncée : c'est pour moi un choc, un bouleversement, une seconde naissance", raconte-t-il, ajoutant qu'il pense à sa grand-mère, pour qui il avait dansé un numéro du Lac des Cygnes pendant une fête de village. Mais il raconte aussi la peur de ne pas avoir mérité cette réussite. "C'est inhérent à la condition d'artiste : on est très exposé, très valorisé. Pour moi c'est un challenge, un défi (...), et une vraie peur de se demander si on mérite cette attention, cette affection".

"Ces réussites sont toujours synonymes de travail, d'acharnement", dit-il, et en même temps, lui qui conçoit la danse comme un travail collectif, "j'ai dû endurer ce que ça voulait dire, ce système pyramidal, hiérarchique, qui fait qu'on doit abandonner la notion de collectif quand on devient soliste".

"Ce n'est pas la beauté classique qui me touche"

Il explique toutefois être devenu danseur étoile par "opportunisme" : "J'ai choisi ce terme qui peut paraître provocateur parce que je pense que la vocation est une vraie construction pour la danse classique, tant il y a de critères de sélection, tant on est dépendant de notre comportement social, de notre environnement culturel, et de critères physiques". La beauté et ses canons imposés dans la danse classique, selon lui, le gêne : "Quand je regarde les autres, ce n'est pas la beauté classique qui va m'emmener quelque part (...). En tant que spectateur, ce n'est pas cette beauté-là qui me touche" - même s'il se montre dans des publicités de luxe : "Les marques avec lesquelles je collabore connaissent mes engagements, savent qui je suis et comment je m'assume dans la société".

Il évoque aussi son homosexualité dans son livre, qu'il accepte mal à l'adolescence, malgré le fait que ses parents l'acceptent. "Je ne pouvais pas avoir des parents plus tolérants à ce sujet, ce n'était même pas une question. Mais c'est à travers cette lecture là que je me rends compte à quel point le poids de la société était fort : rien autour de moi n'indiquait que c'était quelque chose de viable, de possible, où je pouvais avoir un avenir et être heureux".

Masculinité et diversité

"La question de la cancel culture n'existe pas dans le ballet : la danse est un art vivant donc éphémère, les ballets sont remasterisés tous les 20, 30 ans, par les chorégraphes".

Le danseur évoque aussi le manque de diversité dans ce milieu. "Les choses évoluent, parce qu'il y avait urgence sur ces sujets complexes parce qu'ils se posent dès le milieu amateur et jusque dans la professionnalisation. La formation de la danse classique favorisent l'image d'un danseur et d'une danseuse blancs : il y a urgence à repenser comment inclure, sur scène, dans la représentation, mais aussi dans l'approche culturelle des cours de danse classique, toutes les minorités qui sont pour moi aussi le public, le public que je souhaite avoir".