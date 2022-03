Anne Hidalgo, maire de Paris et candidate socialiste à la présidentielle, est l'invitée de la matinale

Pour faire pression sur la Russie, Anne Hidalgo, maire de Paris et candidate socialiste à la présidentielle demande un embargo sur les importations de gaz et de pétrole. "Il faut cet embargo", dit-elle, "je le demande et je demande aussi que sur la base de cet embargo, l'Europe, la France, évidemment, s'engagent dans une autre politique énergétique. Et même si la dépendance au gaz russe est moindre en France qu'en Allemagne, il nous faut sortir rapidement de ces énergies fossiles en augmentant vraiment les énergies renouvelables."

Elle précise : "les mesures d'urgence d'embargo doivent être accompagnées aussi de mesures sociales sur le blocage des prix de l'énergie, sur la baisse de la TVA sur l'essence. Parce que là, il y a aussi cette augmentation de l'essence qui fait que beaucoup de nos concitoyens n'en vont plus pouvoir se déplacer et se chauffer."

Sur le vote utile

"Moi, ce qui m'intéresse c'est de continuer à parler avec nos concitoyens et à leur dire que s'il y a un vote utile, c'est d'abord le vote de ses convictions. (...) Je dis à ce peuple de gauche qui désespère, parce qu'il n'y a pas eu d'unité de la gauche et qu'il va falloir la construire, le vote utile, c'est d'abord celui de vos convictions. Le vote utile, c'est d'abord de voter pour des gens qui seront capables de gérer le pays, qui ne vont pas créer du chaos supplémentaire, qui ne sont aujourd'hui dans le bruit et la fureur dans cette campagne qui n'a pas vraiment l'air d'une véritable campagne présidentielle où on pose les enjeux. (...) Je dis à ce peuple de gauche je suis cette gauche républicaine européenne. Cette gauche de responsabilité. Si vous voulez être utile aussi à la reconstruction de la gauche, alors faites vous plaisir. Votez pour une femme de gauche à cette élection."

Sur l'annonce d'Emmanuel Macron de passer l'âge de départ à la retraite à 65 ans

"C'est facile pour nous qui n'avons pas des métiers pénibles, qui sommes plutôt bien rémunérés de travailler plus longtemps. C'est agréable. Mais le sujet des retraites, c'est garantir à des gens qui ont travaillé toute leur vie la possibilité d'avoir un revenu qui leur permette de maintenir un niveau de vie une fois qu'ils sont plus âgés, fatigués. C'est ça, notre protection, le régime de protection sociale que nous avons en France. D'abord, il n'y a pas un problème de soutenabilité du financement de notre régime des retraites et ça, le Conseil d'orientation des retraites le dit très clairement. La deuxième chose, c'est qu'il y a un problème de niveau des pensions et qu'il y a un problème de pensions pour les personnes qui ont des métiers pénibles. Moi je réintroduis les critères de pénibilité. Je garantis la retraite à 62 ans. Et puis, il un problème qui est vraiment une hypocrisie fondamentale dans notre pays. On nous explique qu'il va falloir allonger l'âge de la retraite. Je vous signale qu'un quart des Français qui sont déjà morts à 62 ans. Et on nous explique que c'est ça qui va financer le régime de retraite alors que le taux d'emploi des seniors est un des plus faibles d'Europe."