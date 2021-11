Bernard Guetta, député européen (groupe Renew), estime que l'Union européenne doit faire pression sur la Biélorussie pour faire cesser la pression migratoire mise en place sur l'Europe par le régime de Loukachenko à la frontière polonaise. Il est l'invité de 7h50.

Bernard Guetta © AFP / Leemage via AFP

Alors que plusieurs milliers de migrants et candidats à l'exil se bousculent à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, le député européen Renew Bernard Guetta, ancien chroniqueur sur France Inter, a publié une tribune dans Libération pour dire sa "honte de ce qui se passe à la frontière polono-bélarusse". Il écrit : "Des réfugiés meurent de froid et l’Union européenne laisse faire ce ping-pong d’êtres humains entre la Pologne et la Biélorussie. Elle se rend complice d’un crime de non-assistance à personnes en danger." Selon lui, cette situation est "une folie, une absurdité, un délire", a-t-il dit sur France Inter jeudi matin.

Monsieur Poutine aime tellement l’Europe qu’il en préfère 27 qu’une seule.

"Nous en sommes arrivés là par un cheminement très simple. L’UE s’affirme depuis cinq ans et cette affirmation politique inquiète beaucoup de gens à travers le monde. La Chine, évidemment, mais surtout monsieur Poutine. Il aime tellement l’Europe qu’il en préfère 27 qu’une seule. Il ne veut pas de cette affirmation politique et il essaie donc de la déstabiliser. Il appuie là où ça fait mal. Et évidemment il y a des désaccords sur l’accueil des migrants", juge Bernard Guetta, alors que la Biélorussie orchestre l’arrivée de migrants, en provenance de Beyrouth ou de Damas par charters, pour faire pression sur l’Europe en les encourageant à franchir ensuite la frontière polonaise. Les migrants se retrouvent ainsi coincés entre les militaires polonais et les biélorusses.

Pression économique

"Il y a une certitude, c’est qu’on ne peut pas laisser ces malheureux dans un no man’s land où il fait moins zéro degrés. Il faut aller les secourir", assure le député européen Bernard Guetta, qui propose de mettre une forte pression économique sur la Biélorussie. "Mais je ne pense pas qu’il faille les accueillir. Il faut dire à monsieur Loukachenko que s’il continue, il n’y a plus de possibilité d’organiser d’exportations vers la mer Baltique pour lesquelles il faut traverser deux pays de l’Europe." Bernard Guetta croit, au passage, "que ce serait une occasion de renforcer considérablement l’unité et le poids politique de l’Union européenne".

Mais pas question de construire un mur au cœur de l’Europe, encore moins "30 ans après la chute du mur de Berlin", rappelle Bernard Guetta. "Et tout ça pour 3000 personnes? Car il ne faut pas oublier que ce n’est pas le million de réfugiés de 2015."