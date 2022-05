Amélie Mauresmo, directrice du tournoi de Roland-Garros, est l'invitée de 7h50.

Amélie Mauresmo © AFP / Lucas Barioulet / AFP

Amlélie Mauresmo, grande joueuse de tennis française, est la première femme à diriger Roland Garros et va dans quelques jours lancer son premier tournoi, qui commence lundi 6 mai pour les qualifications. "Ça a d’abord été une émotion quand j’ai été nommée en décembre dernier" dit-elle. "Ça n’était pas pour moi un plan de carrière, mais j’ai hâte que Roland-Garros commence surtout maintenant que j’ai rencontré toutes les équipes d'organisation."

Des sessions de nuit

Amélie Mauresmo a "envie que cet événement soit connu plus largement. La concurrence est très rude, je pense notamment aux autres tournois du grand chelem qui sont très attractifs pour les joueurs et les joueuses". Elle ajoute : "Roland-Garros est un peu au-dessus de la mêlée, mais il ne faut pas se reposer sur nos lauriers non plus."

Justement, "à nous en tant qu’organisation de faire en sorte que les joueurs aient toujours envie de venir. J’ai la chance d’arriver avec un nouveau stade qui leur offre plus d’intimité, notamment pour leur préparation mentale. On a vraiment envie de travailler sur cette capacité à augmenter leur bien-être ".

Il y a aussi un vrai challenge aussi du stade puisqu'avec les sessions de soirée on va accueillir 600 000 spectateurs, c’est 140 à 150 000 de plus qu’une édition classique d’avant.

C’est l'une des grandes nouveautés du tournoi de Roland Garros, ces sessions de nuit : "On espère que les gens auront envie de venir le soir, mais les ventes de billets montrent que c’est le cas." L’année dernière, plusieurs téléspectateurs ont été mécontents de changement de diffuseur pour les sessions de nuit, puisqu’il faut désormais avoir Amazone Prime. "Je ne peux malheureusement pas faire grand-chose puisque les droits sont de trois ans, on verra pour la suite" répond Amélie Mauresmo.

Les joueurs russes et biélorusses seront bien accueillis à Roland-Garros, mais en tant que sportif individuel, sans drapeau et sans hymne. "Nous avons beaucoup réfléchi, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de décision juste, dans un sens ou dans l'autre" explique la directrice du tournoi. "Nous sommes dans la lignée de ce qu'ont décidé les ministres des sports européens, nous n'accueillons pas les équipes mais des sportifs individuels. Évidemment si un sportif parle dans la presse par exemple et soutien Vladimir Poutine, des sanctions seront prises."