Franck Allisio, porte-parole du Rassemblement National, vice-président RN au conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur, est l'invité de Léa Salamé.

Franck Allisio © AFP / BERTRAND LANGLOIS / AFP

Marine Le Pen a tenu ce mercredi une conférence de presse sur sa politique internationale et étrangère. Elle était très claire sur sa volonté de changer profondément les alliances étrangères de la France. La candidate RN prône un rapprochement de l'OTAN avec la Russie dès que la guerre en Ukraine sera terminée. "Un état reconnaît les états et pas forcément les gouvernements et donc il doit dialoguer avec les gouvernements qui sont à la tête de ces états" déclare Franck Allisio. "Depuis des années, Vladimir Poutine n'est pas exemplaire et pourtant, tout le monde a continué à discuter avec lui donc évidemment qu'il faudra discuter avec la Russie. Il n'y a rien de pire que de ne pas discuter avec un Etat."

Le porte-parole du RN l'assure, "on tirera toutes les conclusions collectivement de la guerre en Ukraine et ensuite, il faudra discuter." "Mais dans l'intérêt de l'Ukraine, dans l'intérêt de la sécurité internationale. Même pendant la guerre froide, on discutait avec la Russie. L'opposition entre l'OTAN et la Russie n'a pas de raison d'être alors que la Russie n'est plus un Etat totalitaire. La Russie n'est plus l'URSS." Franck Allisio ajoute : "Si on veut la paix, il faudra discuter avec l'agressé et l'agresseur."

"Le couple franco allemand est une chimère depuis longtemps"

Sur l'Allemagne, Marine Le Pen promet de mettre fin au programme d'armement commun. Franck Allisio affirme qu'en "matière de défense, le couple franco-allemand n'a jamais existé." "Les deux pays ont une vision complètement différente en matière de défense. Notre partenaire pendant longtemps en matière de défense c'était le Royaume-Uni. Le cœur de la coopération franco-allemande n'a jamais été la défense." Il l'assure, "on continuera à discuter et construire l'Europe avec tous les états. Le couple franco-allemand, c'est une chimère depuis longtemps."

Enfin, selon Franck Allisio, "Marine Le Pen présidente fera une tournée européenne. (...) Il n'y aura pas d'alliance privilégiée.(...) On veut changer la manière de fonctionner à l'intérieur de l'Union européenne, sans sortir ni casser l'UE."