Sofiane Pamart, pianiste, Médaille d'or du Conservatoire National de Lille, est l'invité de Léa Salamé. Le pianiste référant du rap français se produira dans la salle de l'Accor Arena le 17 novembre 2022. Dernier album en date "Planet Gold" (Urban Pias).

Sofiane Pamart © AFP / DENIS CHARLET

Virtuose, prodige, surdoué, à 30 ans, Sofiane Pamart a déjà un parcours exceptionnel. Ce pianiste reconnu, sollicité par les rappeurs mais aussi médaillé d'or du Conservatoire de Lille, se produira à Bercy, l'Accor Arena, le 17 novembre 2022.

"Je suis en plein rêve éveillé de tout ce que j’ai projeté quand j’étais enfant, à me dire qu’un jour je serai en haut de l’affiche", raconte Sofiane Pamart. "Grâce au public, je suis en train de vivre quelque chose d’assez formidable. Je ne m’étais jamais fixé de limites, mais je ne savais pas que cela allait aller aussi vite."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un prodige qui casse les codes et les classes

Sofiane Pamart n'est pas issu d'une famille de musiciens ni d'artistes. Son grand-père marocain est venu en France à 20 ans pour travailler dans les mines du nord. Une histoire familiale qui le porte, lui et ses frères et sœurs : "Pour nous, c’est vraiment important d’avoir conscience des sacrifices des générations précédentes. Si j’ai le luxe aujourd’hui de vivre de la musique et d’en faire depuis tout petit, c’est parce que mon grand-père a donné sa vie pour les mines, puis ma mère a fait énormément d’efforts, de sacrifices et c’est très important de se rappeler de ça."

Mais ne pas être du milieu, le pianiste en a fait une force, "parce que j’ai toujours dû m’imposer".

"C'est important de se mettre dans une sorte de 'transe' qui fait qu’on arrive à accomplir des choses qui normalement ne sont pas faciles à accomplir."

Pour faire sa place, Sofiane Pamart a pu compter sur son don, l'oreille absolue. Quand il avait 4 ans, sa mère l'a vu jouer à l’oreille la musique du "Parrain" sur un piano d’enfant. "J’avais 12 touches, je jouais comme un enfant donc ce n’était pas parfait mais j’arrivais à reproduire les notes de la mélodie de ce film. Et c’est comme ça qu’on s’est dit : 'Il faut faire quelque chose avec celui-là avec la musique.'"

L'objectif de cet enfant surdoué devenu artiste reconnu est d'être le numéro 1 mondial du piano. Il y parviendra, il en est sûr. "C'est important de se mettre dans une sorte de 'trans' qui fait qu’on arrive à accomplir des choses qui normalement ne sont pas faciles à accomplir."