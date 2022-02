Sofiane Zermani alias FIANSO, rappeur, acteur et producteur. Il incarne « Gatsby le Magnifique » au théâtre du Châtelet, à Paris (jusqu’au 20 février) , une adaptation du roman de F.Scott Fitzgerald par Pauline Thimonnier

Fianso © AFP / Joel Saget

Fianso monte sur les planches pour cinq représentations d'une adaptation de "Gatsby le Magnifique" au théâtre du Châtelet, mise en scène par Alexandre Plank et musique de Issam Krimi pour la musique. "Pourquoi un mec qui va à un concert de rap n'irait pas au théâtre ? Il se l'interdit, il y a plein de verrous à faire sauter !", estime le rappeur de 35 ans.

"Il y a plein de verrous à faire sauter" entre les cultures

"On est très imbibé de la culture dans laquelle on a grandi et moi-même je pense que je suis passé à côté de certains plans de culture", poursuit-il.

"On a plein de verrous à faire sauter mais ça va dans le bon sens."

Du rap au théâtre

"J'ai énormément de mal à créer des choses qui ne sont pas naturelles au moment où je les crée. Aujourd'hui ma vie a changé, il y a d'autres envies, d'autres choses."

Pour Fianso, "Gatsby, c'est un peu un banlieusard ! Enfin on n'en est pas loin." Il poursuit : "c'est un personnage de la passion, du sacrifice, de l'amour." On lui prête un passé sombre, il y a un mystique autour du personnage et j'aime ce côté la de Gatsby. Il est bling mais il reste concentré dans son bling.

J'aime le fait que Gatsby ait un but et un seul, récupérer Daisy.

Etre "utile" et "sincère"

"Si j'arrive à être utile avec un message, à être financièrement indépendant et à rester au pseudo "top" auquel je suis, je prends les trois", décrit-il quant à l'évolution de sa carrière. Il dit également vouloir être "sincère", avec son public et la génération qui a grandi avec lui, d'abord avec ses chansons.

D'où lui vient ce goût des mots ? "Ma mère est une lettrée", explique-t-il. "On avait une pudeur familiale. On se laissait des petites lettres sous un radiateur de la maison. Je lui écrivais ce que je n'arrivait pas à lui dire, de l'affection, de la tendresse."

Sur l'arrêt de sa scolarité : "C'est hors de question que mes fils, eux, arrêtent."

Toutefois, Fianso n'a pas terminé sa scolarité, il a été expulsé de l'école à 15 ans. Est-ce un regret ? "J'ai été un petit con pendant quelques années. Je ne voyais pas l'intelligence de la chose, j'avais l'impression que je n'en avais pas besoin."

Aujourd'hui c'est un regret car je ne peux pas me mettre devant mes fils et leur dire de faire comme moi. C'est hors de question qu'eux arrêtent.

J'essaierai de leur expliquer ce que ça a provoqué pour moi. Le manque de rêve.

Fianso a toujours travaillé pour impressionner son père. "Je suis d'une génération où nos parents ont vécu parfois dans un contexte très difficile." Il dit qu'il y avait un côté "de quoi tu te plains ?" dans sa famille : "des choses que nos parents ne comprenaient pas chez nous, un malêtre personnel, social, familial. De codes qu'on ne partageait pas."

Sur sa relation avec son père, il déclare : "c'est cool car avec les années on a créé notre propre langue que l'on partage."

Les candidats à la présidentielle sont "comme des rappeurs, ils sont en clash toute la journée", estime Fianso. Il dit refuser certaines chaines d'informations car il a "très peur de la récupération politique", et ne veut pas être le "bougnoule de service".

Sur son expérience lors de précédentes interviews : "On voyait une imagerie violente dans mes clips, et quand on m'avait en interview, j'avais une élocution correcte et un vocabulaire fourni. Et j'avais l'impression d'être un chien qui parle, qui étonne", explique-t-il.

Fianso s'exprime sur la campagne présidentielle. "Elle m'intéresse, elle me fait peur, mais elle me déçoit". "J'ai l'impression que l'agressivité est plsu haute. J'ai l'impression de voir des rappeurs, ils sont en clash toute la journée, je pense qu'on mérite mieux", explique @Fianso qui se dit "déçu" par la campagne, même s'il appelle "complètement" les jeunes à aller voter.