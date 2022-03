Gilles Simeoni, Président du Conseil exécutif de Corse, est l'invité du 7h50.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin est arrivé en Corse hier après midi, pour tenter d'apaiser la colère sur l'île de Beauté qui a suivi l'agression en prison d'Yvan Colonna. Hier matin, dans Corse-Matin, le ministre disait être prêt à discuter d'autonomie avec les nationalistes, à condition que les violences cessent. Pour Gilles Simeoni, le président du Conseil executif de Corse, cette autonomie doit être "l'autonomie de plein droit et de plein exercice qui a été validé très majoritairement par les Corses notamment lors du dernier scrutin des élections territoriales en juin dernier. C'est un statut institutionnel qui existe déjà dans le droit constitutionnel français, même s'il s'applique à d'autres territoires. Je pense par exemple à la Polynésie. Un statut d'autonomie c'est un statut dans lequel il y a une répartition des compétences entre l'Etat et la collectivité qui exerce cette autonomie. L'Etat conserve les compétences régaliennes, la justice, la police, l'armée par exemple. Il y a ensuite un certain nombre de compétences partagées et enfin, il y a un troisième niveau de compétences qui sont totalement dévolues à la collectivité autonome qui les exerce et qui les exerce à travers l'exercice d'un pouvoir normatif qui est de nature législative. Ce pouvoir s'exerçant sous le contrôle, en France, du Conseil d'État ou du Conseil constitutionnel."

Ce statut d'autonomie doit être défini avant la fin de l'année 2022

Cette autonomie est l'une des revendications auxquelles Emmanuel Macron a déjà dit non en 2018, au même titre que la reconnaissance d'un peuple corse, de la co-officialité de la langue corse, du statut de résident, du pouvoir de lever l'impôt. Gilles Simeoni : "Ce sont des demandes qui sont portées par les nationalistes de façon historique. Je pense par exemple à la reconnaissance du peuple corse. Le statut d'autonomie de plein droit et de plein exercice n'implique pas nécessairement la reconnaissance du peuple corse. Ce qui est acté aujourd'hui, c'est que le processus à vocation historique qui va s'ouvrir débouche sur un statut d'autonomie, -bien sûr à débattre son contenu dans les semaines à venir. Mais en tout cas, l'accord sur la forme et le contenu de ce statut d'autonomie doit être défini avant la fin de l'année 2022."

Un document signé

Mais si ce n'est pas Emmanuel Macron qui gagne la présidentielle, quelle garantie que le négociation se poursuive ? "C'est un élément essentiel d'avoir l'engagement de Gérard Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui parle aujourd'hui dans une période très particulière, de tensions graves en Corse et avec une élection présidentielle dans trois semaines. L'idée qui prévaut ici en Corse, et je la partage, c'est qu'il y a une inquiétude forte sur la capacité et la volonté de l'Etat de n'être pas seulement une attitude dilatoire. En gros, ce dont nous voulons être certain, c'est que ce qui a été dit hier par le ministre de l'Intérieur et qui est très important, engage l'Etat. Pour en être certain : avoir un document écrit, co-signé avec le ministre, qui acte les éléments qui ont été rendus public hier. Deuxièmement, le ministre nous a dit qu'il parlait au nom du Premier ministre et au nom du président de la République. Ce que nous attendons, bien sûr, c'est que le candidat Emmanuel Macron confirme que s'il est réélu, ce qu'il a fait dire par Gérald Darmanin, et que ce nous allons écrire ensemble sera bien sûr appliqué par le futur président de la République si celui-ci devait être Emmanuel Macron." Jusqu'à le soutenir ?

La discussion politique d'hier, elle est déconnectée d'un soutien à quelque candidat que ce soit à la présidentielle"