La chanteuse Adele est l'invitée exceptionnelle de la matinale de France Inter, pour la sortie de son nouvel album "30". Après six ans de réflexion et d'écriture, elle raconte son divorce et l’envie de se reconnecter auprès de son public.

Adele et Léa Salamé © Raven B Varona

À la veille de la sortie de son nouvel album, "30" (Columbia Records), la chanteuse Adele accorde une interview exclusive à France Inter. Elle fait son retour sur le devant de la scène, après six années de réflexion et d’écriture et se confie notamment sur son rapport à la célébrité. “J'aime être chanteuse. Mais le côté célébrité, je déteste ça. L’effet secondaire de la célébrité, oui, ça ne me plaît pas. C’est le chant que j'adore”, explique-t-elle à Léa Salamé.

“La célébrité, je pense juste que c'est bizarre. Ce n'est pas normal. Mais je sais aussi que ça va avec mon activité de chanteuse. Donc, j’essaie d'obtenir un équilibre, je pense que plus je le fais et plus je vieillis, plus j'arrive à avoir un meilleur équilibre. Mais vous savez, je préfèrerais être célèbre pour ma musique et ne pas être célèbre pour quoi que ce soit qui a à voir avec ma vie.”

Les albums d'Adele sont les plus vendus du siècle dans le monde, avec plus de 120 millions d'albums vendus. Le premier single de son nouvel album, "Easy and me", sorti il y a un mois, a été la chanson la plus écoutée de tous les temps en 24 heures. "C'est fou", reconnait Adele.

"Sur la même longueur d'onde" avec Xavier Dolan

Le clip de ce single a été réalisé par le cinéaste québécois, Xavier Dolan, qui avait déjà réalisé celui de "Hello" il y a quelques années. Adele souligne le plaisir qu'elle a à travailler avec lui. “Sa vision créative et son énergie : je n'ai jamais ressenti ça avec quelqu'un d'autre. Je pense que parce que nous sommes aussi très proches en âge, que nous sommes aussi de vrais amis. Nous sommes sur la même longueur d'onde. C'est tellement un artiste, et je pense que c'est pourquoi j'aime tant travailler avec lui, c'est parce que je suis une artiste aussi.”

Il est certainement l'un de mes plus grands amours créatifs.

S'ils s'entendent tous les deux très bien, “parfois nous ne sommes pas d'accord”, raconte Adele. “Je détestais le manteau dans le clip de "Hello". Je détestais ça. Et il était là : 'Tu sapes vraiment ma vision.' Mais à la caméra, c'était phénoménal, le plan dans l'église avec le miroir. Donc, oui, j'avais tort, et j'ai appris à lui faire confiance, à lui dire : 'Très bien, peu importe.' Mais son énergie est brillante. On aime les mêmes films, les mêmes artistes… On est sur la même longueur d'onde, il est certainement l'un de mes plus grands amours créatifs. Vraiment, j'adore travailler avec lui.”

"30", un album "thérapie"

Après sa séparation, moment où “toute ma vie s'est effondrée”, ce nouvel album apparait comme une thérapie pour Adele. “C'était vraiment très thérapeutique pour moi, sans aucun doute. Mais c'est plutôt une sorte de saut dans l'inconnu avec un espoir d’atterrir à la fin. Donc oui, je pense que c'est une thérapie. C'est souvent ça une thérapie après tout, on se lance et on espère atterrir.”

Elle explique son sentiment de culpabilité, d'avoir quitté son mari et son fils. “On se sent très coupable et mal à l'aise lorsqu'on est celui ou celle qui part. C'est les normes de la société qui sont comme ça. Est-ce qu'on a essayé suffisamment de faire marcher les choses… Oui, je me suis sentie coupable très longtemps. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et j'avance, je fais de gros progrès pour trouver mon propre bonheur, le respect de moi, c'est la raison pour laquelle je voulais faire ce saut dans l'inconnu. (...) Maintenant, je ne me sens plus coupable. Mais il reste quand même un peu de honte. C'est peut-être la manière dont on raconte les choses, les gens deviennent des statistiques, mon fils rentre dans les statistiques et ça ne me plait pas. Mais ça ne correspond pas à ma vérité profonde, ça vient de l'environnement extérieur.”

Aucun concert en France n'est prévu pour l'instant. "Avec le Covid, c’est impossible de planifier des choses. Mais je vais venir souvent à Paris, parce que j’ai un proche qui s’installe. Quand les choses se calment un peu je vais profiter des bars et du bon pain !"