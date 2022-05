Isabelle Autissier, navigatrice, romancière, présidente d'honneur du WWF-France, auteure de Le naufrage de Venise (Stock), est l'invitée de 7h50.

Isabelle Autissier © AFP / LOIC VENANCE / AFP

Les rapports alarmants sur la situation du climat et de la biodiversité se suivent et se ressemblent et pourtant, nous vivons dans le "déni" pour l'écrivaine et ancienne navigatrice Isabelle Autissier. "Parce que nous sommes dans l'incapacité d'imaginer pour nous mêmes ce que cela va signifier réellement le réchauffement climatique, le dérèglement, l'écroulement de la biodiversité dans nos vies à nous. Qu'est ce qui va changer dans cinq ans, dans dix ans, dans quinze ans ? Si on le percevait réellement, je crois que ça nous inciterait beaucoup au changement parce que, ça a été beaucoup dit, le coût de l'inaction est infiniment supérieur au coût de l'action."

Se persuader collectivement

Son livre, Le naufrage de Venise, permet de visualiser les choses. C'est une fable d'anticipation qui raconte la catastrophe qui vient de se produire. Venise vient d'être submergée, totalement engloutie par les eaux. On traverse cette catastrophe à travers une famille, ce qui permet à chacun de s'identifier. Il y a du déni chez les parents et à l'opposé de la radicalité et de la lucidité chez la fille. "C'est nous, à différents la journée. On est tous tiraillés entre cette envie d'imaginer qu'on va rester comme avant et cette envie de se battre. Parfois ces espèces de conciliations, pas très jolies, jolies avec nos principes. C'est pour ça qu'il faut l'entendre."

"On construit une société avec des gens et c'est l'ensemble de ces gens qui vont avancer ensemble, avec parfois leurs contradictions, avec parfois leur recul. Maintenant, il faut quand même qu'on se mette tous collectivement en face des choses. Je ne fais pas partie des gens qui disent qu'on fait rien, je fais partie des gens qui disent qu'on fait absolument pas assez vite par rapport à l'ampleur de la catastrophe. Quand on voit qu'il fait effectivement 50 degrés en Inde, à partir de 55 degrés les hommes cuisent. Donc ça veut dire qu'on va rendre inhabitable une partie de la planète. On ne veut pas ça. Mais pour cela, il faut quand même arriver à se persuader qu'il faut qu'on bouge collectivement et rapidement."