Valérie Pécresse, candidate LR à l'élection présidentielle et présidente de la région Île-de-France, était l'invitée de 7h50 et a réagi au discours d'Emmanuel Macron hier, devant le Parlement européen.

Emmanuel Macron s'exprimait sur l'Europe hier, devant le Parlement européen. "Je crois que le discours d'Emmanuel Macron a déçu beaucoup d'Européens" estime Valérie Pécresse. "Ils ont eu le sentiment d'un détournement de la présidence française de l’Union Européenne au profit d’une campagne présidentielle."

Le président a été bousculé par l'opposition, française, et d'ailleurs de nombreux députés européens sont partis durant le discours vu la tournure de la séquence.

"Son objectif c'est d'opposer les populistes aux progressifs pour faire monter les populistes. Le discours d’Emmanuel Macron est déconnecté de la réalité de l'Europe. Sur le fond, le discours n'était pas à la hauteur des enjeux. Il n'y avait rien sur la politique énergétique européenne ni le contrôle des frontières." Valérie Pécresse dénonce des paroles "creuses".

"Emmanuel Macron fait en Europe la même chose que ce qu'il fait en France, des déclarations tonitruantes qui crispent, qui divisent et qui fait que cela bloque l'avancée d'une défense européenne."

Dans son discours, Emmanuel Macron a expliqué vouloir inscrire le droit à l'avortement dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Valérie Pécresse se dit en faveur mais selon la candidate à la présidentielle, il faut "convaincre les peuples", car "certains pays aujourd'hui n'y sont pas favorables".

"Emmanuel Macron sait très bien que sa proposition va rester lettre morte, il n'aura jamais l'unanimité sur cette proposition donc c'est essentiellement une proposition de politique intérieure pour dire aux Français, regardez, je défends l'avortement".

Interrogée également sur la nouvelle grève des enseignants, la candidate LR dit comprendre "l'exaspération de la communauté éducative dans son ensemble et les parents." "On a mis un protocole intenable, on ne les a pas consulté et moi j'avais proposé de retarder d'une semaine la rentrée. On aurait écouté l'opposition une fois (...), on en serait pas là."