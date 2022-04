Pierre-Henri Tavoillot, philosophe à Sorbonne Université, président du collège de philosophie, est l'invité de 7h50.

Portrait de Pierre Henri Tavoillot en 2015 © AFP / DRFP / Leemage

Pierre-Henri Tavoillot est philosophe et président du Collège de philosophie. Il analyse l’abstention très forte dans le pays : "Quand on s’abstient, c’est non seulement de ne pas choisir, mais c’est choisir de faire en sorte que celui qui sera aux commandes aura les conditions de gouvernabilité qui seront encore plus faibles qu’auparavant. C’est comme si vous êtes sur un bateau, il y a la tempête, vous ne voulez pas choisir qui sera la capitaine et en plus vous empêcher ce capitaine d’agir. Sur le plan civique, il y a un vrai souci de responsabilité."

"Chez Marine Le Pen, il y a le choc de la volonté. On va faire appel au peuple, on va remettre les frontières. Avec le risque d’une impuissance accrue, ce choc de la volonté peut diviser, il peut cliver."

"Du côté d’Emmanuel Macron, c’est le choix de la continuité avec une négociation, dont il n’a pas forcément fait la preuve dans le passé. Au niveau européen oui, mais pas au niveau français. L’idée que l’on sera plus efficace dans cette continuité, dans cette logique de réforme plus que de révolution."