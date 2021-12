Camille Chamoux, auteure, actrice, humoriste est l'invitée du 7h50 de France Inter pour son spectacle "Le temps de vivre. Plié en 70 min !"

Dans son nouveau spectacle, "Le temps de vivre. Plié en 70 min !", Camille Chamoux décrit une société obsédée par le temps. "Le déclencheur de l’écriture du spectacle c'est que quand j’ai eu mon fils, je me suis rendue compte qu’il était impossible de lui imposer un temps arbitraire. Quand je lui disais ‘on part tout de suite’, c’était foutu, il faisait une crise de nerfs", raconte la comédienne. "J’ai mis très longtemps à comprendre parce que je ne suis pas du tout dans l’anticipation. La seule solution était de le prévenir. 'On y va dans 30 minutes, 20 minutes, etc.' Si bien que j'ai vécu dans un décompte de fusée Ariane pendant toute sa petite enfance."

Ce moment de sa vie l'a fait réfléchir sur notre rapport au temps, "à la façon dont le temps est morcelé et annoncé en permanence". Dans le taxi, "les gens deviennent psychopathes pour deux minutes rajoutées sur le décompte", note-elle.

Avec ce spectacle et ces tranches de la vie quotidienne analysées avec humour, Camille Chamoux nous déculpabilise. "Ces sketchs me déculpabilisent aussi ! A partir du moment où les gens rient, je me dis que nous sommes nombreux à se comporter de cette manière insupportable", s'amuse-t-elle. "Ce qui est intéressant à traiter, c’est qu’on essaye d’être des gens biens mais c’est impossible."

Un spectacle qui mêle littérature et humour

Dans son spectacle, Camille Chamoux commence avec une lecture de Proust et finit avec un texte de Boris Vian et mêle ainsi littérature et humour. Celle qui voulait faire Normale Sup n'était en effet pas partie pour faire de l'humour. "Un jour une amie m’a dit, ‘je pense qu’il faut que tu écrives des sketchs humoristiques’. Je n’étais pas du tout là-dedans. J’ai commencé et je me suis rendue compte qu’on pouvait raconter toutes les pathologies, les névroses et se marrer. Au fur et à mesures, en asseyant mon écriture dans des références littéraires, j’ai pris un énorme plaisir à réconcilier ces deux domaines qui ne me paraissaient pas forcément conciliables", explique-t-elle.

Dans son spectacle, la comédienne évoque également Virginie Despentes. "Je pars du principe qu’on ne peut survivre en société que s’il y a des espèces de poches qui nous permettent de tout sortir. Et les tribunes de Virginie Despentes sont ma catharsis : si je suis hyper énervée sur un sujet, je consulte immédiatement les tribunes de Virginie Despentes. Et tout ce que j’avais envie de sortir sort. C’est tout ce qu’on pense mais avec les gros mots en plus."

"Maintenant, je n’ai plus besoin de déguiser le cactus et de lui mettre des petits bonnets mignons."

Camille Chamoux parle aussi de cinéma, de sexisme et des acteurs septuagénaires qu’on met en couple avec de jeunes actrices, dont elle n'hésite plus à donner les noms : "J’ai arrêté de me censurer. Ce qui est drôle c’est la particularité, la précision", explique-t-elle.

Avec son quatrième spectacle, à 44 ans, Camille Chamoux a fini d’être mignonne. "Il ne faut pas passer à l’agressivité, ça ne sert à rien, mais c’est fini, je ne fais plus des spectacles pour que ma famille soit fière de ma façon policée de dire les choses." "La meilleure façon de faire passer les idées qui m’intéressent, c’est le rire. Sauf que maintenant, je n’ai plus besoin de déguiser le cactus et de lui mettre des petits bonnets mignons", ajoute-t-elle.

Camille Chamoux sera du 28 au 31 décembre au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris puis en tournée partout en France à partir de janvier avec son spectacle "Le temps de vivre. Plié en 70 min !" co-écrit avec Camille Cottin et mis en scène par Vincent Dedienne.