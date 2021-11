Stéphane Richard, président-directeur général (PDG) d'Orange est l'invité de 7h50, après sa condamnation dans l'affaire Tapie. Il va lâcher les commandes d'Orange

Stéphane Richard © AFP / Joel Saget

"J’ai reçu cette décision avec beaucoup d’incompréhension" confie Stéphane Richard, le PDG d'Orange depuis 2011. Il quittera l'opérateur télécom après sa condamnation mercredi dans l'affaire de l'arbitrage controversé entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais. Il a été condamné en appel à un an de prison avec sursis et 50.000 d'euros d'amende, il est reconnu coupable par la Cour d'appel de Paris de complicité de détournement de fonds publics lors de la procédure d'arbitrage qui a permis à l'homme d'affaires d'encaisser 403 millions d'euros en 2008.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Son mandat à la tête d’Orange devait prendre fin en mai prochain. Après cette condamnation, l'ancien haut fonctionnaire a présenté sa démission et quittera son poste au plus tard fin janvier.

"Il y a de l’incompréhension, de la colère, un sentiment d’injustice" affirme Stéphane Richard, qui était à l’époque le directeur de cabinet de la ministre de l’Economie Christine Lagarde. "On est toujours étonné qu’une équipe de magistrats professionnels prenne une décision radicalement opposée à une autre équipe de magistrats professionnels qui a estimé que le dossier était vide il y a deux ans."

"Aucun tribunal nous a dit qu’il était illégal d’avoir organisé un arbitrage. Est-ce que je paye pour d’autre ? On me dit que c’est une décision technique et politique. C’est un dossier très complexe avec des décisions de justice dans tous les sens. En 2007, on avait de vraies raisons à essayer d’apporter un terme par la voie d’un arbitrage. C'est aussi une décision politique car elle a été prise la ministre Lagarde et la gouvernement. L’Elysée et son entourage était aligné à cette décision, quand on sait quel était le fonctionnement à l’époque."

Stéphane Richard dénonce des accusations sans fondement et rappelle qu’il a été relaxé en première instance. Il compte se pourvoir en cassation. "Cette affaire doit faire réfléchir. Finalement, quand il y a un problème ou une affaire, la justice s’en saisit, les sanctions qu’elle prononce sont toujours plus fortes, plus sévères parce qu’on est responsable ou on a été haut fonctionnaire que si on ne l’est pas."