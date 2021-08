Stanislas Guerini, député de Paris et délégué général de La République en marche, est l'invité d'Hélène Roussel à 7h50.

Fini le "quoi qu'il en coûte" pour aider les entreprises face à la crise sanitaire, a signifié le ministre de l'Économie aux patrons. "C'est une bonne nouvelle", selon Stanislas Guerini, député de Paris et délégué général de La République en marche, invité d'Inter jeudi matin. "Quand on entreprend, quand on créé une entreprise, on ne le fait pas pour vivre avec des aides. (...) Notre économie va mieux, c'est une de celles en pointe dans l'Union européenne [avec 6% de croissance en 2021]. La France a retrouvé le premier niveau d'attractivité et surtout, la meilleure nouvelle c'est le niveau de l'emploi."

Stanislas Guerini confirme ainsi que "les aides généralisées aveuglément à toutes les entreprises, c'est terminé", expliquant qu'il souhaitait toutefois qu'on puisse "continuer à investir comme on l'a fait avec le plan de relance".

Réforme des retraites : "il ne faut pas" qu'elle soit enterrée

"Il ne faut pas que [la réforme des retraites] soit enterrée", ajoute encore le responsable d'En marche. "Elle est nécessaire, parce que le système tel qu'il est a un déséquilibre et comporte un certain nombre d'injustices. Donc ne comptez pas sur nous pour mettez les problèmes sous le tapis." Les négociations doivent commencer avec les partenaires sociaux les 1er et 2 septembre, rappelle-t-il.

Je me battrai et je donnerai toute mon énergie pour qu'Emmanuel Macron puisse, si c'est son choix, continuer à diriger le pays.

Stanislas Guerini "ne cache pas" que LREM va, comme les autres formations politiques, entrer en campagne prochainement. "Nous nous préparons, nous allons faire campagne, mais pour défendre le bilan, le présenter aux Français. Les Marcheurs et la majorité présidentielle vont se mobiliser dans les prochaines semaines, pour essayer d'en tirer les enseignements." Il explique que, selon lui, "celui qui est le mieux placé pour diriger le pays et tirer les enseignements de cette crise, c'est Emmanuel Macron".